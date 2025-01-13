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13 января 2025, 13:43

В аварии на Львовщине пострадали два человека

13 января 2025, 13:43
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фото: полиция
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ДТП произошло утром 12 января на трассе "Киев-Чоп" вблизи села Песочное Стрыйского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Столкнулись автомобили Mazda и Nissan. Оба водителя, мужчины 30 и 32 лет соответственно, получили травмы и были доставлены в больницу.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 12 января на Львовщине произошло тройное ДТП. Погибла женщина, пострадал ребенок.

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