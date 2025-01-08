иллюстративное фото: полиция

Происшествие случилось 8 января около 02:30 на одном из железнодорожных вокзалов Полтавы

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Мужчина споткнулся и упал на железнодорожный путь в то время, когда пассажирский поезд начал движение.

Благодаря бдительности машиниста, поезд удалось вовремя остановить. К счастью, 80-летний мужчина серьезных травм не получил.

Напомним, 1 января в Киевской области возле железнодорожного переезда в поселке Глеваха поезд переехал 22-летнего парня. Он погиб на месте.