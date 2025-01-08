В Полтаве поезд едва не наехал на мужчину
Происшествие случилось 8 января около 02:30 на одном из железнодорожных вокзалов Полтавы
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Мужчина споткнулся и упал на железнодорожный путь в то время, когда пассажирский поезд начал движение.
Благодаря бдительности машиниста, поезд удалось вовремя остановить. К счастью, 80-летний мужчина серьезных травм не получил.
Напомним, 1 января в Киевской области возле железнодорожного переезда в поселке Глеваха поезд переехал 22-летнего парня. Он погиб на месте.
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