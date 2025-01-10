На Полтавщине мужчину, который пьяным побил полуторамесячного сына, отправили за решетку

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Глобинский райсуд признал 26-летнего отца виновным в совершенном. Ему назначили 5 лет тюрьмы, но на основании ст. 75 УК освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 2,5 года. Прокуроры настаивали на реальном наказании – 5 лет заключения.

Напомним, в мае прошлого года мужчина, находясь дома пьяным, дважды ударил рукой младенца. Таким образом, отец пытался успокоить ребенка, который плакал и мешал ему спать. Согласно заключению комиссионной судмедэкспертизы, мальчик получил тяжелые травмы.