На Полтавщине 9-летний мальчик взорвал на детской площадке страйкбольную гранату
Происшествие случилось 1 декабря около 16:30 в селе Супруновка Полтавского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Предварительно установлено, что 9-летний мальчик взорвал страйкбольную гранату на детской площадке. К счастью, никто не пострадал.
Инспекторы устанавливают обстоятельства происшествия и происхождение пиротехнического средства.
Также решается вопрос привлечения родителей ребенка к ответственности.
Напомним, 22 ноября в Днепровском районе Киева у мужчины в руках взорвалась коробка, которую он поднял с земли. От полученных травм мужчина погиб.
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