Трем участникам скандальной драки в полтавском ресторане объявили о подозрении

фото: ГБР

Сотрудники ДБР сообщили о подозрении фигурантам избиения столичного жителя в одном из ресторанов Полтавы

Об этом сообщила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телевидения, передает RegioNews.

Представительница ГБР подтвердила, что задержаны трое мужчин, один из них - местный милиционер. Еще семей – известный в Полтаве бизнесмен с криминальным прошлым. Третий задержанный – помощник бизнесмена.

"Сейчас они не просто задержаны, а им объявлено подозрение в хулиганстве, совершенное группой лиц. Кроме того, сторона обвинения будет просить, я думаю, что это произойдет в ближайшие часы, избрание меры пресечения - это круглосуточный домашний арест", - сказала она.

Напомним, ранее в полтавских медиа появилась информация, что в ресторане бизнесмен и милиционер избили парня, защищавшего девушку.

Впоследствии работники Государственного бюро расследований задержали трех человек после избиения парня в ресторане в Полтаве.