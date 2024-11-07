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07 ноября 2024, 12:39

"Поедешь с нами": в полтавском ресторане бизнесмен и правоохранитель побили парня, который защищал девушку

07 ноября 2024, 12:39
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Полтаве в ресторане четверо мужчин начали приставать к девушке. Ее парня, который за нее заступился, избили. Одним из нападавших был полицейский

Об этом передает RegioNews со ссылкой на издание "Полтавщина".

Конфликт произошел 2 ноября около 21:20 в ресторане Shade по улице Филиппа Орлика. Девушка Елена со своим парнем сидели в зале, рядом была компания из четырех мужчин, обративших внимание на девушку и начавших ее обсуждать. Как потом узнала девушка, среди компании были владелец группы компаний Альфа-Капитал Александр Павлюченко и заместитель начальника Киевского райотдела полиции Александр Перели.

По словам Елены, Александр Перели подошел к девушке и сказал "Малая, ты поедешь с нами". Девушка ответила, что не знакомится и у нее есть парень. На что тот ответил: "Нас это не интересует, поедешь с нами". Парень Елены принялся защитить свою девушку, но его схватили четверо мужчин и побили прямо в заведении. "Скорая" забрала парня в больницу. У него сломан нос, сотрясение мозга и кровь в почках.

Как рассказала Елена журналистам, на просьбу вызвать полицию и "скорую" персонал ресторана ничего не сделал.

"По словам Елены, владелица ресторана Shade депутат Марианна Солиман сначала отказалась давать полиции видео с камер видеонаблюдения. Позже Марианна Солиман вышла на связь и сказала, что ей угрожали", – пишет издание.

По информации прессслужбы Нацполиции, первоначально по факту драки было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (преднамеренные легкие телесные повреждения) УК Украины.

Как пишет издание "Полтавщина", после огласки ситуации дело переквалифицировали по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Это уже более серьезное нарушение, которое карается лишением свободы сроком до четырех лет.

Поскольку по делу фигурирует правоохранитель, расследование дела передали от полиции в Госбюро расследований.

На период служебного расследования полицейского, участвовавшего в конфликте, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, ранее сообщалось, что суд вынес решение по делу об избиении военного священником УПЦ МП в Хмельницком.

Полтава конфликт ресторан драка Избиение нападение полиция правоохранители
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