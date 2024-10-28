Депутат Полтавского облсовета через суд вернул себе отмененную инвалидность

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Депутат Полтавского областного совета Андрей Удовиченко от фракции "Родной город" отсудил статус человека с инвалидностью, которого его лишили заключением МСЭК

Об этом пишет местное издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Соответствующее решение вынес Второй апелляционный админсуд от 14 октября, суд первой инстанции отказал депутату.

"В рамках уголовного дела его лишили статуса человека с инвалидностью, но вскоре он через суд повторно стал лицом с инвалидностью", – объясняет издание.

Коллегия судей частично удовлетворила административный иск Удовиченко, признав противоправным и отменив заключение Центральной МСЭК от 18 октября 2023 года. У депутата II группа инвалидности.

На местных выборах 2020 в Полтавский облсовет Андрей Удовиченко шел первым номером в избирательном списке партии "Родной город".

Напомним, ранее стало известно, что первый заместитель прокурора Кировоградской области Юрий Ковалев, которому всего 36 лет, подал в суд иск по оформлению прокурорской пенсии по выслуге лет.

Также сообщалось, что 42-летняя руководитель Черкасской областной прокуратуры Екатерина Шевцова за 2023 год получила почти 800 тысяч гривен пенсии.