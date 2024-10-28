00:35  29 октября
Прямое попадание авиабомбы в здание Госпрома в Харькове: появились кадры после обстрела
08:27  28 октября
Оккупанты атаковали дронами энергообъекты в Сумской области
03:30  28 октября
За неделю Россия потеряла более 10500 солдат и 1700 единиц техники
UA | RU
UA | RU
28 октября 2024, 23:53

Депутат Полтавского облсовета через суд вернул себе отмененную инвалидность

28 октября 2024, 23:53
Читайте також українською мовою
фото: poltava.to
Читайте також
українською мовою

Депутат Полтавского областного совета Андрей Удовиченко от фракции "Родной город" отсудил статус человека с инвалидностью, которого его лишили заключением МСЭК

Об этом пишет местное издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Соответствующее решение вынес Второй апелляционный админсуд от 14 октября, суд первой инстанции отказал депутату.

"В рамках уголовного дела его лишили статуса человека с инвалидностью, но вскоре он через суд повторно стал лицом с инвалидностью", – объясняет издание.

Коллегия судей частично удовлетворила административный иск Удовиченко, признав противоправным и отменив заключение Центральной МСЭК от 18 октября 2023 года. У депутата II группа инвалидности.

На местных выборах 2020 в Полтавский облсовет Андрей Удовиченко шел первым номером в избирательном списке партии "Родной город".

Напомним, ранее стало известно, что первый заместитель прокурора Кировоградской области Юрий Ковалев, которому всего 36 лет, подал в суд иск по оформлению прокурорской пенсии по выслуге лет.

Также сообщалось, что 42-летняя руководитель Черкасской областной прокуратуры Екатерина Шевцова за 2023 год получила почти 800 тысяч гривен пенсии.

суд Полтавский облсовет инвалидность МСЭК
Минздрав назначил учреждение, которое будет выполнять функции Центральной МСЭК
28 октября 2024, 11:02
В Кировоградской области 36-летний прокурор через суд добивается назначения ему пенсии
27 октября 2024, 18:04
Скандальная руководительница Хмельницкой МСЭК Крупа до сих пор сохраняет должность, — СМИ
27 октября 2024, 16:49
Все новости »
24 октября 2024
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководст...
17 октября 2024
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
Накануне президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы над россией. Этот документ содержит пять основных пунктов относительно того, как заставить рф прекратить войну и по словам...
10 октября 2024
После войны в Украине останутся не более 25 млн человек – социолог Владимир Паниотто
Сколько сегодня граждан в Украине, почему повышение рождаемости даст экономический эффект только через 20 лет и почему без мигрантов из других стран будет невозможно восстановить Украину — обо всем эт...
04 октября 2024
Ежедневные атаки "шахедов": новая тактика россиян или экономия ракет?
В течение сентября россияне ежесуточно запускали в сторону Украины свои боевые дроны. Это своеобразный антирекорд для нашей страны, ведь до сих пор таких масштабных ежедневных атак не было раньше с на...
В Днепре банда похитила и месяц удерживала мужчину, чтобы присвоить его квартиру
29 октября 2024, 03:49
Полиция Ровенщины обнародовала результаты проверки по поводу мертвого льва на мусорнике
29 октября 2024, 03:11
Нотариус в Киеве украла более миллиона гривен со счетов умерших людей
29 октября 2024, 02:39
Удар по зданию Госпрома в Харькове: пострадали 9 гражданских
29 октября 2024, 01:50
Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу: погиб мужчина, много раненых
29 октября 2024, 01:25
В Николаевской области задержали рецидивиста, изнасиловавшего 28-летнюю женщину
29 октября 2024, 01:21
Прямое попадание авиабомбы в здание Госпрома в Харькове: появились кадры после обстрела
29 октября 2024, 00:35
С крутого обрыва в Тису: на Закарпатье двое мужчин пытались сбежать в Румынию
29 октября 2024, 00:16
Чиновницу "Укртранснафты" на Житомирщине будут судить за миллионную растрату на ремонте
28 октября 2024, 22:52
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
Все публикации »
Андрей Длигач
Павел Казарин
Александр Коваленко
Все блоги »