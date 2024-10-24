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24 октября 2024, 17:01

В Черкасской прокуратуре объяснили, как их 42-летняя руководительница получила почти 800 тыс. грн пенсии

24 октября 2024, 17:01
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фото: uman24.org.ua
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Руководитель Черкасской областной прокуратуры Екатерина Шевцова за 2023 год получила почти восемьсот тысяч гривен (785 тыс.) пенсии. Однако эта пенсия не по инвалидности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Черкасской областной прокуратуры.

В ведомстве подчеркивают, что ни у Шевцовой, ни у ее заместителей нет инвалидностей каких-либо групп. При этом, как уверяют в прокуратуре, большинство работников учреждения, имеющих инвалидность, оформили ее до начала полномасштабной войны.

"Черкасской областной прокуратурой собраны все данные по прокурорам, имеющим статус лица с инвалидностью. 97% из них получили его до начала полномасштабного вторжения РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Екатерина Шевцова получает пенсию по выслуге лет.

Отметим, что согласно законодательству право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста имеют работники прокуратуры, имеющие не менее 25 лет выслуги, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет. Екатерине Шевцовой в августе этого года исполнилось 42 года.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 49 прокуроров Хмельницкой облпрокуратуры оформили инвалидность. Медиа обнародовали перечень имен всех прокуроров. После скандала руководитель Хмельницкой областной прокуратуры был уволен с должности. Также после заседания СНБО 22 октября генеральный прокурор Украины Андрей Костин объявил о своей в отставку с должности.

Первые результаты служебного расследования Офиса генпрокурора показали, что больше всего прокуроров получили группы инвалидности в Хмельницкой и Черкасской областях.

Офис генпрокурора прокуратура прокурор Черкасская область пенсия
Больше всего прокуроров с инвалидностью – в Хмельницкой и Черкасской областях, – ОГП
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