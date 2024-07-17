фото: RegioNews

В микрорайоне Алмазный в Полтаве поздно вечером люди вышли на акцию протеста, поскольку в нескольких домах света не было больше суток. Люди требовали от властей города провести ремонт электросети

Об этом сообщает RegioNews.

Протестующие перекрыли улицу Ивана Мазепы в районе 4-й поликлиники. На протест вышли жители многоэтажек на улице Ивана Мазепы и Кондратюка. Свет им выключили 15 июля в 23:20 и на вечер 16 июля так и не включили. Также в этих домах не было воды.

Люди заблокировали дорогу и не пропускали троллейбусы, направлявшиеся в депо.

К протестующим вышла секретарь горсовета Полтавы Екатерина Ямщикова и провела переговоры с людьми. Она пояснила, что водоканал и облэнерго частные компании, не подчиняющиеся мэрии Полтавы и она не имеет на них влияния. Приезжал и начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Также приехал представитель облэнерго, он объяснил, что света нет не из-за графиков, а был поврежден силовой кабель. Он добавил, что ремонт продолжается. И уже около полуночи свет появился в части домов, люди стали расходиться.

Дольше всего на улицах оставались жители дома по адресу Мазепы, 49, в котором энергетики долгое время не могли восстановить электроснабжение.

Утром, 17 июля, Пронин сообщил, что на Полтавщине отменены график и специальный график аварийных отключений. В течение этих суток действуют почасовые отключения электроэнергии.

Напомним, Госэнергонадзор инициирует проверку справедливого распределения электроэнергии в Днепропетровской области, после чего проверят еще 5-6 областей.

Заместитель министра энергетики Украины Светлая Гринчук сообщила, что из-за жары ситуация в энергосистеме сейчас сложнее, чем была в предыдущие недели.

Также известно, что в конце июля ожидается определенное улучшение ситуации в сети и ослабление отключений света для населения. Это связано с выводом по ремонту двух энергоблоков.