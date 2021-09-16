На Полтавщине полицейские задержали группу наркодилеров и изъяли "товар"

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На Полтавщине полицейские разоблачили группу наркодилеров в незаконном сбыте наркотических и сильнодействующих лекарственных препаратов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Работник фармацевтического предприятия вместе с сообщниками наладили схему продажи таблеток метадона, димедрола и зопиклона. При этом они не имели соответствующих разрешительных документов на такую деятельность", - рассказали в полиции.

Правоохранители изъяли почти 2000 таблеток и около тысячи ампул с запрещенными веществами.

Одной из фигуранток дела уже сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 136 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Кропивницком силовики ликвидировали деятельность наркосиндиката.