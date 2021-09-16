На Полтавщині поліцейські затримали групу наркодилерів та вилучили "товар"

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На Полтавщині поліцейські викрили групу наркодилерів у незаконному збуті наркотичних та сильнодіючих лікарських препаратів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Працівник фармацевтичного підприємства разом зі спільниками налагодили схему продажу пігулок метадону, димедролу та зопіклону. При цьому вони не мали відповідних дозвільних документів на таку діяльність", - розповіли у поліції.

Правоохоронці вилучили майже 2000 таблеток та близько тисячі ампул із забороненими речовинами.

Одній з фігуранток справи вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 136 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше у Кропивницькому силовики ліквідували діяльність наркосиндикату.