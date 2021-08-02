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02 августа 2021, 11:24 1196

В Харькове девушка выпрыгнула из окна седьмого этажа многоэтажки

02 августа 2021, 11:24 1196
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Фото: vecherniy.kharkov.ua
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На улице Короленко в Харькове 28-летняя девушка выпрыгнула с седьмого этажа шестнадцатиэтажки. Тело погибшей направили в морг

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Место происшествия осмотрели следователи полиции.

Тело погибшей без признаков насильственной смерти направили в морг", - говорится в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований с пометкой "самоубийство".

Напомним, в Одессе 15-летняя школьница покончила с собой - прыгнула из окна многоэтажки.

расследование полиция Харьков самоубийство женщины

 
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