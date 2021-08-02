В Харькове девушка выпрыгнула из окна седьмого этажа многоэтажки
На улице Короленко в Харькове 28-летняя девушка выпрыгнула с седьмого этажа шестнадцатиэтажки. Тело погибшей направили в морг
Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Харьковской области.
Место происшествия осмотрели следователи полиции.
Тело погибшей без признаков насильственной смерти направили в морг", - говорится в сообщении.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований с пометкой "самоубийство".
Напомним, в Одессе 15-летняя школьница покончила с собой - прыгнула из окна многоэтажки.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Ермак, Разумков и парки досуга. Как прошла вторая серия регионального противостояния между Зеленским и Кличко
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине