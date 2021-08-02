В Харькове девушка выпрыгнула из окна седьмого этажа многоэтажки

Фото: vecherniy.kharkov.ua

На улице Короленко в Харькове 28-летняя девушка выпрыгнула с седьмого этажа шестнадцатиэтажки. Тело погибшей направили в морг

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Место происшествия осмотрели следователи полиции.

Тело погибшей без признаков насильственной смерти направили в морг", - говорится в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований с пометкой "самоубийство".

Напомним, в Одессе 15-летняя школьница покончила с собой - прыгнула из окна многоэтажки.