В Киеве водитель такси устроил тройное ДТП: в машине находились дети
Таксист пошел на разворот, не предоставив преимущество в движении автомобилю Honda
Таксист пошел на разворот, не предоставив преимущество в движении автомобилю Honda
Вечером, 4 мая в Киеве произошло опасное ДТП - водитель такси на Hyundai столкнулся с автомобилем Honda, в котором находились дети.
Как передает RegioNews, об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".
Авария произошла на Брест-Литовском шоссе. Таксист пошел на разворот, не предоставив преимущество в движении автомобилю Honda, который от удара отлетел в ВАЗ 2101.
С места аварии госпитализировали женщину, находившуюся на заднем сиденье автомобиля ВАЗ. Дети, находившиеся в автомобиле Honda не пострадали. На месте аварии работали правоохранители, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Напомним, в ночь на 1 мая в результате дорожно-транспортного происшествия в центре Киева один человек погиб, двое - травмированы.
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