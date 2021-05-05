08:59  05 мая
В Украине резкий спад заболеваемости COVID-19: что известно
11:42  05 мая
Госпогранслужба готова к введению паспортов вакцинации
08:11  05 мая
Сутки в ООС: зафиксировано 6 новых нарушений режима " тишины"
UA | RU
UA | RU
05 мая 2021, 10:13 628

В Киеве водитель такси устроил тройное ДТП: в машине находились дети

05 мая 2021, 10:13 628
Читайте також українською мовою
Таксист пошел на разворот, не предоставив преимущество в движении автомобилю Honda
Таксист пошел на разворот, не предоставив преимущество в движении автомобилю Honda
Фото: "Киев Оперативный"
Читайте також
українською мовою

Вечером, 4 мая в Киеве произошло опасное ДТП - водитель такси на Hyundai столкнулся с автомобилем Honda, в котором находились дети.

Как передает RegioNews, об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".

Авария произошла на Брест-Литовском шоссе. Таксист пошел на разворот, не предоставив преимущество в движении автомобилю Honda, который от удара отлетел в ВАЗ 2101.

С места аварии госпитализировали женщину, находившуюся на заднем сиденье автомобиля ВАЗ. Дети, находившиеся в автомобиле Honda не пострадали. На месте аварии работали правоохранители, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, в ночь на 1 мая в результате дорожно-транспортного происшествия в центре Киева один человек погиб, двое - травмированы.

ДТП авария дети авто такси

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Кирилл Молчанов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua