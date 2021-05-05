В Киеве водитель такси устроил тройное ДТП: в машине находились дети

Таксист пошел на разворот, не предоставив преимущество в движении автомобилю Honda

Таксист пошел на разворот, не предоставив преимущество в движении автомобилю Honda

Фото: "Киев Оперативный"

Вечером, 4 мая в Киеве произошло опасное ДТП - водитель такси на Hyundai столкнулся с автомобилем Honda, в котором находились дети.

Как передает RegioNews, об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".

Авария произошла на Брест-Литовском шоссе. Таксист пошел на разворот, не предоставив преимущество в движении автомобилю Honda, который от удара отлетел в ВАЗ 2101.

С места аварии госпитализировали женщину, находившуюся на заднем сиденье автомобиля ВАЗ. Дети, находившиеся в автомобиле Honda не пострадали. На месте аварии работали правоохранители, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, в ночь на 1 мая в результате дорожно-транспортного происшествия в центре Киева один человек погиб, двое - травмированы.