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30 сентября 2020, 11:14 5

В Кременчуге ТИК отказалась регистрировать кандидатов от "ЕС" на местные выборы

30 сентября 2020, 11:14 5
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Партия будет обращаться в ЦИК и суд
Фото: из открытых источников
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В Кременчуге Территориальная избирательная комиссия вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Было заседание территориальной избирательной комиссии в городе Кременчуг, которая отказала в регистрации списка партии "Европейская Солидарность" в городской совет. Это незаконное решение под абсолютно вымышленными аргументами", - говорится в сообщении.

Партия будет обращаться в ЦИК, однако в соответствии с законом разъяснения ЦИК надо ждать в течение 10 дней.

В ближайшие два дня должен состояться суд, еще два дня дается на апелляцию, и мы будем подавать в суд", - подчеркнули в партии.

Напомним, в Ивано-Франковске 29 сентября члены городской территориальной избирательной комиссии отказали в регистрации на выборы в городской совет партии ОПЗЖ.

суд политика партия ЦИК Кандидат ТИК
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