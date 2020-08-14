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14 августа 2020, 17:32 3

На Донбассе местный депутат снабжал боевиков оружием

14 августа 2020, 17:32 3
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На данный момент он объявлен в розыск
На данный момент он объявлен в розыск
Фото из открытых источников
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Прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении депутату Ясиноватского городского совета Донецкой области, который подозревается в незаконном вооружении формирования "Восток".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Следствие установило, что летом 2014 года подозреваемый, который также являлся одним из основателей и гендиректором предприятия на оккупированных территориях, распорядился изготавливать на предприятии противотанковые заграждения и устанавливать на грузовых автомобилях бандформирования "Восток" спаренных зенитных установок ЗУ-23-2 калибра 23 мм.

"Таким образом, подозреваемый принимал непосредственное участие в модернизации военного склада незаконного вооруженного формирования "Восток", который под контролем РФ воевал против Вооруженных Сил Украины и других военных подразделений в период проведения АТО", – говорится в сообщении прокуратуры.

Подозрение сообщено по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины – депутата подозревают в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений.

На данный момент местоположение подозреваемого не установлено, он объявлен в розыск.

Напомним, в Украине предупредили нелегальный сбыт комплектующих боевых вертолетов ВСУ.

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