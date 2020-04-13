В Херсонской области фермер решил пожертвовать плантации тюльпанов медикам

В Херсонской области фермерское хозяйство, которое выращивает тюльпаны, решило дарить цветы медикам и таким образом поднимать им настроение

ото: Kherson.net

В Херсонской области фермерское хозяйство, которое выращивает тюльпаны, решило дарить цветы медикам и таким образом поднимать им настроение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Kherson.net.

Основатель фермерского хозяйства "Шафран Любимовский" Виталий Шакало отмечает, что из-за эпидемии коронавируса страдает и его бизнес. Уже цветет полмиллиона тюльпанов и нарциссов, но туристов нет и все мероприятия пришлось отменить.

Хозяин "цветущих полей" надеется, что к лету ситуация изменится, поэтому все силы направил на уход за растениями. В то же время, Виталий Шакало решил срезать цветы и подарить им медикам. Первые охапки тюльпанов и нарциссов с Любимовского поля уже отвезли медикам в Каховку.

"Чтобы была хоть какая-то польза от цветов, уже связался с каховской волонтерской группой – будем срезать тюльпаны и отвозить в больницы в подарок врачам. Пусть любуются", – говорит Виталий Шакало.

Стоит отметить, что по состоянию на 10:00 13 апреля у Херсоне не зафиксировано новых случаев заболевания COVID-19.

По информации Херсонской ОГА, в области 31 случай инфицирования коронавирусом, в Укpaини в цилoмy (нa утро13 апреля) - 3102 лучаев.