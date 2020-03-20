Зеленский назначил семерых глав РГА в Полтавской области
Президент Зеленский 19 марта подписал распоряжения об увольнении и назначении глав райгосадминистраций Полтавской области
Президент Зеленский 19 марта подписал распоряжения об увольнении и назначении глав райгосадминистраций Полтавской области
Как сообщает RegioNews, документы опубликованы на сайте президента.
Так, уволены четыре председателя РГА:
- Панченко Виталий Григорьевич с должности председателя Зиньковской районной государственной администрации,
- Колос Виктор Павлович с должности председателя Котелевской районной государственной администрации,
- Гуленко Елена Павловна с должности председателя Оржицкой районной государственной администрации,
- Апряткин Сергей Михайлович с должности председателя Чутовской районной государственной администрации.
Во всех увольнениях одна причина - в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины.
Назначил Зеленский семь глав:
- Величко Наталью Ивановну главой Глобинской районной государственной администрации,
- Хорошуна Геннадия Григорьевича председателем Зиньковской районной государственной администрации,
- Лугового Павла Михайловича главой Котелевской районной государственной администрации,
- Костенко Татьяну Викторовну главой Лохвицкой районной государственной администрации,
- Черкуна Ивана Павловича главой Решетиловской районной государственной администрации,
- Сидоренко Романа Николаевича председателем Оржицкой районной государственной администрации,
- Данильченко Татьяну Алексеевну главой Чутовской районной государственной администрации.
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