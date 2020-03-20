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20 марта 2020, 11:03 5

Зеленский назначил семерых глав РГА в Полтавской области

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20 марта 2020, 11:03 5
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Президент Зеленский 19 марта подписал распоряжения об увольнении и назначении глав райгосадминистраций Полтавской области
Фото: Facebook Офис президента
Президент Зеленский 19 марта подписал распоряжения об увольнении и назначении глав райгосадминистраций Полтавской области

Как сообщает RegioNews, документы опубликованы на сайте президента.

Так, уволены четыре председателя РГА:

  • Панченко Виталий Григорьевич с должности председателя Зиньковской районной государственной администрации,
  • Колос Виктор Павлович с должности председателя Котелевской районной государственной администрации,
  • Гуленко Елена Павловна с должности председателя Оржицкой районной государственной администрации,
  • Апряткин Сергей Михайлович с должности председателя Чутовской районной государственной администрации.

Во всех увольнениях одна причина - в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины.

Назначил Зеленский семь глав:

  • Величко Наталью Ивановну главой Глобинской районной государственной администрации,
  • Хорошуна Геннадия Григорьевича председателем Зиньковской районной государственной администрации,
  • Лугового Павла Михайловича главой Котелевской районной государственной администрации,
  • Костенко Татьяну Викторовну главой Лохвицкой районной государственной администрации,
  • Черкуна Ивана Павловича главой Решетиловской районной государственной администрации,
  • Сидоренко Романа Николаевича председателем Оржицкой районной государственной администрации,
  • Данильченко Татьяну Алексеевну главой Чутовской районной государственной администрации.

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