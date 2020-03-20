Зеленский назначил семерых глав РГА в Полтавской области

Президент Зеленский 19 марта подписал распоряжения об увольнении и назначении глав райгосадминистраций Полтавской области

Фото: Facebook Офис президента

Президент Зеленский 19 марта подписал распоряжения об увольнении и назначении глав райгосадминистраций Полтавской области

Как сообщает RegioNews, документы опубликованы на сайте президента.

Так, уволены четыре председателя РГА:

Панченко Виталий Григорьевич с должности председателя Зиньковской районной государственной администрации,

Колос Виктор Павлович с должности председателя Котелевской районной государственной администрации,

Гуленко Елена Павловна с должности председателя Оржицкой районной государственной администрации,

Апряткин Сергей Михайлович с должности председателя Чутовской районной государственной администрации.

Во всех увольнениях одна причина - в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины.

Назначил Зеленский семь глав: