Президент переназначил главу райадминистрации на Херсонщине

Президент Украины повторно назначил руководительницу Новотроицкой РГА, что осталась ему от предшественника

Фото: Новотроицкая РГА

Президент Украины повторно назначил руководительницу Новотроицкой РГА, что осталась ему от предшественника

Соответствующие распоряжение подписал президент вчера, 19 марта, передает RegioNews.

Так, Зеленский решил не менять руководство Новотроицкой районной государственной администрации. "Новым" главой Новотроицкой РГА останется "старая" чиновница Наталья Солтановская.

Как требует закон, президент уволил Солтановскую с должности главы райсовета "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Сразу же после этого было подписано новое распоряжение о назначении Солтановской на эту же должность.

Справка: родилась в городе Херсон 18 августа 1977 года. Имеет два высших образования, в 2000 году окончила Херсонский государственный аграрный университет, по специальности "аграрный менеджмент”, в 2009 году - Днепропетровский национальный университет по специальности "государственная служба". Имеет более 20-ти лет стажа государственной службы. Распоряжением Президента Украины от 03.02.2017 года №24/2017 г. назначена главой Новотроицкой РГА Херсонской области.

Ранее сообщалось, что в Херсонской ОГА новый депутат.