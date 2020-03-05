Карантин в Новых Санжарах: сегодня заканчивается обсервация эвакуированных из Китая

В Новых Санжарах на Полтавщине в четверг, 5 марта, заканчивается карантин эвакуированных из китайского Уханя из-за коронавируса

Фото: ngu.gov.ua

В Новых Санжарах на Полтавщине в четверг, 5 марта, заканчивается карантин эвакуированных из китайского Уханя из-за коронавируса

Как передает RegioNews, ссылаясь на РБК-Украина, ожидается, что официально обсервация закончится в 12:00.

Также ожидается, что всем, кто находился в медцентре в Новых Санжарах после эвакуации, должны выдать справки об отсутствии коронавируса и о пребывании в обсервации. Украинцев на автобусах развезут по домам, а иностранцев - в Киев.

Отметим, ранее в Минздраве говорили, что после выхода из обсервации эвакуированные встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, который отправится в Новые Санжары.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители устроили настоящий бунт с перекрытием всех ъездов в райцентр. Люди таким образом выразили свое несогласие с тем, что в местном санатории разместят эвакуированных из Китая украинцев. Против шестерых провокаторов уже открыли уголовные производства. Следствию известно, что большинство из них не местные. В частности это жители Кропивницкого и Кривого Рога.

Как стало известно ранее, ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, по состоянию на 27 февраля, не был болен коронавирусом COVID-2019.