Арахамия: Гончарук останется премьером
Как передает RegioNews, об этом заявил глава парламентский фракции "Слуга народа" Давид Арахамия "Интерфакс-Украина".
"На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур", - заявил он, отвечая на вопрос, сколько кандидатур на должность премьер-министра в настоящее время рассматривается.
Отвечая на уточняющий вопрос, останется ли премьер-министром Гончарук, парламентарий сказал: "Думаю, что да. По крайней мере, на данный момент никакие заявления не поступали".
Напомним, ранее Арахамия заявлял, что Кабмин может изменить свой состав. При этом он говорил, что кандидатура бизнесмена Сергея Тигипко не будет рассматриваться на пост главы правительства, и отказался называть любые фамилии лиц, которых могут назначить в новый состав Кабмина, хотя подтвердил, что ему известны эти изменения.
3 марта партия "Слуга народа" собирает заседание фракции - говорить о кадровых "рокировках" в Кабмине.
Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.
Позже стало известно, что на внеочередном заседании парламента 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, Рада может осуществить 4 ротации в правительстве.
Голосование по отставке генерального прокурора Украины на внеочерендной сессии Верховной Рады 4 марта может и состояться, но вряд ли будет успешным.
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