Тигипко премьером не назначат - Давид Арахамия

Кабинет министров Украины может изменить свой состав. По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, такое решение было принято в связи с ситуацией в стране

Кабинет министров Украины может изменить свой состав. По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, такое решение было принято в связи с ситуацией в стране

Об этом Арахамия рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет RegioNews. По его словам, приближается экономический кризис, "признаки" этого. Также существует возможность эпидемии коронавируса, поэтому Кабинет министров нужно превратить в штаб, а для этого нужно сделать несколько кадровых решений. В то же время, отметил председатель фракции, кандидатура бизнесмена Сергея Тигипко не будет рассматриваться на пост главы правительства. Но Арахамия отказался называть любые фамилии лиц, которых могут назначить в новый состав Кабмина, хотя подтвердил, что ему известны эти изменения. Он не захотел подставлять этих людей, ведь на них, по его мнению, сразу польется грязь. Кроме того, парламент рассмотрит законопроекты, которые блокируются рассмотрением "земельных поправок". Также ожидается, что нардепы заслушают отчет правоохранительных органов. Как писал "Ракурс", о созыве внеочередного пленарного заседания ранее сообщили на сайте Верховной Рады. Позже в Офисе президента сообщили, что на заседании обсудят ряд законопроектов, которые, в частности, касаются и Кабинета министров Украины. Ранее ряд украинских СМИ сообщали со ссылкой на свои источники, что место Алексея Гончарука может занять Сергей Тигипко или Валерий Хорошковский. Вчера стало известно, что президент Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады, одним из вопросов называли возможную отставку Гончарука.

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