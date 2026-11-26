Ракетная атака на Киев: семь пострадавших, двое в тяжелом состоянии
В результате российской атаки баллистическими ракетами на Киев в ночь на 26 ноября пострадали семь человек
Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и КГВА, передает RegioNews.
По словам городского головы, трое раненых находятся в медицинских учреждениях, двое из них – в тяжелом состоянии.
Российские войска атаковали столицу баллистическим вооружением вечером 25 ноября. Воздушная тревога в Киеве была отменена уже после полуночи.
По данным ГСЧС, ночью враг атаковал Деснянский район столицы.
По одному из адресов в результате попадания возникли пожары и разрушения в нежилых зданиях.
По другому адресу также горели нежилые постройки. Есть разрушение.
Все пожары спасатели ликвидировали.
Напомним, в Киеве в результате российской атаки повреждено общежитие киностудии имени Александра Довженко. Взрывная волна выбила окна с первого по девятый этажи. К счастью, среди жителей пострадавших нет.