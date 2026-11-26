Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Общие потери личного состава врага в войне против Украины составляют более 1 миллиона 645 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 2319 захватчиков, пять танков, 18 бронемашин, 24 артиллерийские системы, три РСЗО, два средства ПВО, а также 495 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 26.11.26 ориентировочно составили:

Напомним, 23 ноября и в ночь на 24 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по логистическим объектам российской армии на территории Брянской области РФ и Донецкой области.