На Запорожье в результате удара FPV-дрона погиб мужчина

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Российские войска нанесли удар FPV-дроном по объекту гражданской инфраструктуры в селе Беленькое Запорожской области

Об этом сообщил в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки погиб 59-летний мужчина.

"Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память…", – отметил Семикин.

Напомним, в ночь на 15 ноября россияне атаковали Черноморск Одесской области. В результате обстрела повреждена энергетическая инфраструктура, значительные разрушения получили четырехэтажное административное здание. Также загорелись два автомобиля.