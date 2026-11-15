К капитуляции украинские власти могут подталкивать не разоблачение коррупции, а ее сокрытие

Не хочу особо комментировать ход дела «Химпром», которое, очевидно, шокировало украинцев и стало очередной серией истории об огромной коррупции и возможных мафиозных связях во власти

Не хочу особо комментировать ход дела «Химпром», которое, очевидно, шокировало украинцев и стало очередной серией истории об огромной коррупции и возможных мафиозных связях во власти

Фото из открытых источников

Генерал заявил, что громкие, но безрезультатные "суперреализации" антикоррупционных органов в тот момент, когда руководство государства отправляется на сложные международные переговоры, ослабляют позиции Украины и заставляют украинские власти идти на уступки в вопросах суверенитета и территориальной целостности.

Это, мягко говоря, странное утверждение.

Ведь к капитуляции украинские власти могут подталкивать не разоблачение коррупции, а скрытую информацию о коррупции в высших эшелонах власти, которой владеют спецслужбы других государств и которую могут использовать для шантажа.

Когда коррупцию разоблачают публично, это не ослабляет переговорные позиции Украины, а, наоборот, может их усиливать. Ведь украинские власти получают аргументы, чтобы говорить международным партнерам: мы боремся с коррупцией, мы разоблачаем мафиозные структуры, мы очищаем государство.

Думать, что о существовании в Украине коррупционных и мафиозных картелей знают только украинские правоохранительные органы, не просто наивно. Это значит сознательно закрывать глаза на очевидные вещи.

Неужели кто-нибудь серьезно считает, что деятельность таких структур остается неизвестной российским или американским спецслужбам?

Само существование скрытых коррупционных связей, информация о которых может находиться в руках иностранных спецслужб, создает угрозу национальной безопасности Украины. Именно такая информация может стать инструментом давления на руководство Украины.

И именно поэтому разоблачение коррупции, а не ее сокрытие отвечает национальным интересам Украины.

Но еще удивительнее слышать из уст генерала предположение, что руководство украинского государства под влиянием такого давления готово уступить суверенитет и территориальную целостность Украины.

Это ведь уже не оценка деятельности антикоррупционных органов. Это оценка самого руководства государства.

Фактически генерал предполагает, что украинские власти могут согласиться на капитуляцию, если окажутся в неудобном положении из-за коррупционных разоблачений.

И тогда возникает простой вопрос.

Если вы именно так оцениваете руководство нашего государства, зачем все это время работали в государственных органах? На кого вы тогда трудились? На людей, которые, по вашему мнению, готовы в любой момент уступить национальные интересы Украины?

И главное: почему вы считаете угрозой для государства разоблачающих коррупцию, а не саму коррупцию и тех, кто ее покрывает?

Украину ослабляет неправда о коррупции. Украину ослабляет скрываемую коррупция.

И самая большая угроза для государства — не публичное разоблачение преступлений, а ситуация, когда информация о них становится инструментом шантажа в руках тех, кто хочет принудить Украину к капитуляции.