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16 ноября 2026, 07:18

На Буковине сбили вражеский реактивный дрон: повреждено админздание

16 ноября 2026, 07:18
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Вечером 15 ноября Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский реактивный БпЛА над Черновицким районом

Об этом сообщил начальник ОВА Руслан Осипенко, передает RegioNews.

По его словам, в результате падения обломков беспилотника повреждено административное здание.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Осипенко призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и своевременно направляться к ближайшим укрытиям.

Напомним, российские войска нанесли удар FPV-дроном по объекту гражданской инфраструктуры в селе Беленькое Запорожской области. В результате атаки погиб 59-летний мужчина.

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