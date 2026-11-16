На Буковине сбили вражеский реактивный дрон: повреждено админздание

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Вечером 15 ноября Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский реактивный БпЛА над Черновицким районом

Об этом сообщил начальник ОВА Руслан Осипенко, передает RegioNews.

По его словам, в результате падения обломков беспилотника повреждено административное здание.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Осипенко призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и своевременно направляться к ближайшим укрытиям.

Напомним, российские войска нанесли удар FPV-дроном по объекту гражданской инфраструктуры в селе Беленькое Запорожской области. В результате атаки погиб 59-летний мужчина.