В Житомирской области поезд насмерть сбил мужчину

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, 50-летний житель Коростеня был у железнодорожных путей. Его сбил пригородный поезд. От полученных травм мужчина погиб на месте.

"Полицейские призывают граждан строго соблюдать правила безопасности на железной дороге. Будьте особенно внимательны вблизи путей и пассажирских платформ. Не приближайтесь к краю платформы во время движения поезда, не выходите на пути и не пересекайте их в неустановленных местах, даже если это кажется более удобным или позволяет сократить путь", - говорится в сообщении.