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17 октября 2026, 12:40

ПВО обезвредило 293 воздушных целей во время ночной атаки России: есть попадание на 22 локациях

17 октября 2026, 12:40
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Фото: vechirniy.kyiv.ua
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В ночь на 17 октября российские войска атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами и 332 ударными беспилотниками разных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили четыре ракеты "Калибр" и 289 дронов. Попадание зафиксировали на 22 локациях

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает RegioNews .

По данным военных, с 18:00 16 октября россияне атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей РФ и временно оккупированного Крыма.

Также враг применил крылатые ракеты Х-22/32 из воздушного пространства Крыма и четыре ракеты морского базирования "Калибр" из Новороссийска.

Кроме того, российские войска запустили 332 ударных беспилотника типа Shahed, в том числе 31 реактивный, S-8000 "Бандероль", "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия". Запуски осуществлялись по направлениям Орла, Брянска, Курска, Приморско-Ахтарского, временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00 17 октября, противовоздушная оборона сбила или подавила 293 воздушных целей: четыре ракеты "Калибр" и 289 беспилотников разных типов. Среди обезвреженных дронов Shahed - 23 реактивных.

Попадание зафиксировали на 22 локациях. Еще на трех локациях рухнули обломки сбитых воздушных целей.

К моменту сообщения атака продолжалась: в воздушном пространстве оставались вражеские беспилотники.

Напомним, что в результате российской атаки в ночь на 17 октября Винница осталась без электроэнергии. В настоящее время специалисты оценивают масштабы разрушений. Критическая инфраструктура города работает на резервном питании.

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