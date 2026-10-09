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09 октября 2026, 22:18

Кредит НБУ на 800 млн грн и завышенный в семь раз залог: ВАКС осудил соучастника схемы

09 октября 2026, 22:18
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Фото: САП
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Высший антикоррупционный суд 9 октября 2026 приговорил к восьми годам лишения свободы директора частного общества, которое использовали в схеме завладения кредитными средствами Национального банка Украины и их легализации

Об этом сообщили в НАБУ, передает RegioNews .

Как сообщается, мужчина за денежное вознаграждение согласился возглавить подконтрольное преступной организации предприятие. Он предпринимал действия, направленные на прикрытие незаконной деятельности и реализацию схемы.

По материалам дела, в 2013 году участники преступной организации провели через подконтрольный банк - ПАО "Реал Банк" - ряд финансовых операций с участием нескольких компаний. Это искусственно ухудшило ликвидность банка и создало основания для обращения в НБУ за стабилизационным кредитом.

Национальный банк предоставил "Реал Банку" кредит на сумму около 800 млн грн под залог имущества, стоимость которого, по данным следствия, была завышена в семь раз.

В дальнейшем руководство банка в сговоре с другими участниками преступной организации проводило кажущиеся финансовые операции через счета подконтрольных предприятий с признаками фиктивности.

По версии обвинения, часть средств сняли наличными, другую конвертировали в иностранную валюту и перевели за пределы Украины на счета иностранных компаний.

ВАКС признал обвиняемого виновным по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 255 - создание преступной организации или участие в ней;

  • ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 - завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное в соучастии;

  • ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 — служебный подлог, совершенный в соучастии.

Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Также его лишили права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, на три года и назначили штраф в размере 750 тысяч рублей.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск Национального банка Украины и постановил взыскать с осужденного более 503 млн. грн.

По имеющейся информации, с 2014 года мужчина скрывается на временно оккупированной территории Украины.

Напомним, что Закарпатская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении действующего депутата Ужгородского городского совета VIII созыва.

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