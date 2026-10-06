"Если бы могли зайти – уже были бы здесь": Харченко не верит в оккупацию Запорожья

И.о. городского головы Регина Харченко. Фото: "Справжнє"

Исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко заявила, что не верит в возможность оккупации города российскими войсками

Об этом она сказала в интервью "Справжньому", отвечая на вопрос о готовности Запорожья к возможной эвакуации, передает RegioNews.

По словам Харченко, план эвакуации населения у города есть, однако решение о выезде в случае возникновения угрозы относится к ответственности областной военной администрации.

В то же время она отметила, что пока, насколько ей известно, даже теоретически решение об эвакуации не планируется.

"Я не верю в историю оккупации. Потому что, если бы они могли зайти в город, уже были бы здесь", – сказала Харченко.

По ее мнению, российские удары по гражданской инфраструктуре Запорожья свидетельствуют о том, что россияне не могут добиться победы военным путем.

В то же время Харченко подчеркнула, что не военный эксперт, а ее оценка основывается на мнениях экспертов и других авторитетных для нее людей.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли авиаудары по мостам в районе Пологов на Гуляйпольском направлении. Эти переправы российские войска использовали для перемещения личного состава, тяжелой техники и боеприпасов в направлении Орехова.