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18 вересня 2026, 21:19

У Нацгвардії створять Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства

18 вересня 2026, 21:19
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Фото: НГУ
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Кабінет Міністрів ухвалив постанову про створення у складі Національної гвардії України Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Він координуватиме набір іноземних добровольців на військову службу за контрактом

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.

Новий центр супроводжуватиме кандидатів на всіх етапах вступу на службу — від первинної співбесіди та проходження необхідних перевірок до підготовки.

За словами глави уряду, рекрутинг іноземних добровольців до Сил оборони є одним із пріоритетів держави.

Йдеться, зокрема, про масштабування цієї роботи та залучення до українського війська більшої кількості людей, які готові разом з українцями захищати Україну.

"Шлях кандидата до служби має бути максимально швидким. Бойові підрозділи мають оперативніше отримувати необхідне поповнення", — зазначив Корецький.

Нагадаємо, що військовослужбовці, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року включно, ще можуть скористатися програмою спрощеного повернення на службу. Подати рапорт необхідно до 20 вересня.

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