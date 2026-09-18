В Киеве подростки жестоко избили 51-летнего мужчину: что стало причиной нападения

Фото: Национальная полиция

В Киеве двое 16-летних подростков жестоко избили 51-летнего мужчину из-за того, что он сделал им замечания по распитию алкоголя. Несовершеннолетним грозит до 10 лет заключения

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Событие произошло во дворе жилого дома в Подольском районе Киева.

Двое несовершеннолетних распивали спиртные напитки во дворе дома, где проживает потерпевший. Мужчина подошел к ребятам и попросил прекратить. Подростки сначала проигнорировали замечания, а когда киевлянин стал настаивать, ситуация переросла в насилие.

Один из юношей ударил мужчину кулаком в лицо, от чего тот упал на землю. После этого к избиению присоединился второй подросток. Нападающие вместе продолжали наносить удары кулаками и ногами в голову, живот и грудь лежащего потерпевшего.

Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него тяжелые телесные повреждения, среди которых:

черепно-мозговая травма;

многочисленные переломы;

травмы грудной клетки и внутренних органов.

Полицейские задержали фигурантов на месте происшествия. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц). Несовершеннолетним грозит до 10 лет тюрьмы.

Суд уже избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время, судьи определили альтернативу – внесение залога в размере 266 240 и 232 960 гривен.

Напомним, в Киевской области жестоко избили 13-летнюю девочку. Инцидент произошел в Ирпене. Там компания подростков гуляла у железнодорожного вокзала. Между тремя девушками произошел конфликт, после чего началась потасовка.