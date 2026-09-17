Нардеп Пушкаренко погрожував естонським чиновникам через розподіл допомоги Україні – ЗМІ

Арсеній Пушкаренко. Фото: соцмережі

Народний депутат Арсен Пушкаренко, за твердженнями естонських посадовців, намагався впливати на розподіл допомоги Україні та чинити тиск на представників влади Естонії

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розслідуванні естонського видання Eesti Ekspress, передає RegioNews.

За даними журналістів, конфлікт між Пушкаренком і представниками Естонського центру міжнародного розвитку та співробітництва ESTDEV загострився у 2026 році. Естонські чиновники стверджують, що депутат намагався домогтися спрямування коштів на конкретні проєкти, зокрема в Житомирській області.

Кульмінацією стала зустріч 18 червня у Таллінні. Як зазначається в матеріалі, під час розмови Пушкаренко згадував можливу зміну уряду Естонії та називав Урмаса Рейнсалу майбутнім прем'єр-міністром. У підготовленому для МЗС Естонії меморандумі стверджується, що депутат говорив про можливе покарання представників ESTDEV та міністра закордонних справ після зміни уряду.

Естонська сторона також заявила про спроби медійного тиску. За даними розслідування, Пушкаренко нібито вимагав публічного підтвердження домовленостей щодо майбутніх проєктів. Водночас представники ESTDEV наполягали, що рішення про використання коштів ухвалюються в Естонії відповідно до встановлених процедур.

Після зустрічі міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна доручив припинити робочі контакти з Пушкаренком. МЗС також рекомендувало естонським дипломатам не проводити зустрічі з українським депутатом. Про ситуацію поінформували прем’єр-міністра Крістена Міхала та Департамент поліції безпеки Естонії.

Історія з проєктами на Житомирщині

Естонія після початку повномасштабного вторгнення спрямовувала значну частину допомоги на відновлення Житомирської області. За ці кошти, зокрема, відновлювали дитячий садок в Овручі, міст у Малині, житло для внутрішньо переміщених осіб, а також медичні та освітні об’єкти.

За даними Eesti Ekspress, Пушкаренко регулярно був присутній на відкритті таких об’єктів і пов’язував їх із власною діяльністю. Зокрема, на паркані дитсадка в Овручі розмістили табличку про підтримку депутата. За словами співрозмовників видання, представники Естонії вимагали її прибрати.

У розслідуванні також згадується ситуація з будинками для багатодітних сімей у Житомирській області. За даними журналістів, Пушкаренко приїхав на місце будівництва та заявив, що представляє Естонію, а одній із родин пообіцяв місце в будинку, який споруджували за участю естонської допомоги. Естонська сторона заявила, що депутат не мав повноважень представляти країну чи цей проєкт.

Після цього ESTDEV домовився, що пропозиції щодо об’єктів для відновлення подаватиме безпосередньо українська влада, а остаточний вибір проєктів здійснюватиме естонська сторона.

Окремо у розслідуванні йдеться про контакти Пушкаренка з Урмасом Рейнсалу, головою опозиційної партії Ісамаа. Рейнсалу заявив, що не обіцяв звільняти естонських посадовців у разі приходу до влади, однак підтвердив, що його попереджали про поведінку українського депутата.

Сам Пушкаренко на запитання журналістів Eesti Ekspress до моменту публікації матеріалу не відповів.

Довідка: Арсеній Пушкаренко – народний депутат України IX скликання від партії "Слуга народу". Народився 10 жовтня 1992 року в Києві.

У 2019 році був обраний до Верховної Ради за партійним списком під №81.

Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До обрання народним депутатом працював помічником-консультантом народного депутата та займався громадською діяльністю.

У Верховній Раді входить до фракції "Слуга народу" та працює у Комітеті з питань бюджету.

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