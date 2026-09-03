Федоров залишає Запорізьку ОВА: Зеленський запропонував йому нову посаду

Фото: з відкритих джерел

Про це, як інформує "Укрінформ" Федоров повідомив під час звіту за 1000 днів роботи, передає RegioNews.

Він зазначив, що залишає посаду голови ОВА та переїжджає до Києва. Водночас Федоров залишатиметься заступником голови ради оборони Запорізької області.

Офіційне рішення щодо нового очільника Запорізької ОВА має ухвалити Кабінет Міністрів, після чого відповідний указ підпише президент.

Наразі невідомо, хто саме може замінити Івана Федорова. За інформацією джерел "Суспільного" у політичних колах регіону, серед потенційних кандидатів розглядають нинішнього заступника голови ОВА Михайла Семікіна. Він працює в команді Федорова ще з часів його роботи в Мелітополі. Із травня 2024 року Семікін обіймає посаду заступника голови Запорізької ОВА.

Нагадаємо, раніше RegioNews повідомляло, що на посаду керівника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України замість Сергія Сухомлина розглядають кандидатуру голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Як відомо, Сухомлин очолив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури у вересні 2024 року. 29 липня 2026 року він подав заяву про звільнення за власним бажанням. Остаточне рішення щодо його звільнення має ухвалити Кабінет Міністрів.