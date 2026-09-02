Желтый и красный уровни тревоги и новые правила для метро Киева: правительство готовит масштабное обновление мер безопасности

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В Украине планируют обновить систему оповещения о воздушных угрозах из-за смены российской тактики ударов. В частности, предлагается ввести два уровня угрозы – желтый и красный, а также изменить звуковые сигналы сирен

Об этом говорится в сообщении президента Владимира Зеленского в телерам, передает RegioNews .

"Премьер-министр Украины Сергей Корецкий доложил о подготовке мер реагирования на применение Россией дронов для истощения гражданской жизни и экономической активности в украинских городах", - сообщил Зеленский.

По базовому подходу желтый уровень будут объявляться в случае налета дронов, а красный — в случае ракетной опасности, в том числе угроз баллистических атак, а также массированных атак.

Показатели, по которым будут определены уровни угрозы, Генеральный штаб, Воздушные силы ВСУ, правительство, Министерство обороны, МВД и ГСЧС должны определять еженедельно.

"Во-первых: будут обновлены системы оповещения о существующей угрозе. Люди должны абсолютно четко понимать, на что именно и как именно нужно реагировать. Будут введены два уровня обозначения конкретной угрозы – желтый и красный уровни. Генеральный штаб и Воздушные Силы ВСУ совместно с правительством, Министерством обороны, МВД и ГСЧС Украины будут еженедельно определять, какие показатели угрозы подлежат объявлению в качестве желтого и красного уровней тревоги. В основном для желтого уровня — налет дронов, для красного уровня — ракетная опасность, включая угрозу баллистических атак, а также массированные атаки", — доложил Сергей Корецкий.

Также планируется изменить звуковые сигналы воздушной тревоги в соответствии с уровнем угрозы. По словам премьера, повторный запуск сирены для обозначения отбоя уже отменен — ныне сирена включается только в начале воздушной тревоги.

Отдельно правительство поручило проработать географическую дифференциацию тревог, чтобы сигнал об опасности и соответствующих ограничениях касался именно той территории, где существует реальная угроза.

"Главная цель этих изменений - дать людям и бизнесу в Украине больше предсказуемости и понимания, как реагировать в каждом конкретном случае. Поручил также проработать более четкую географическую дифференциацию тревог, чтобы объявление тревоги и реагирования было именно в той части местности, где объективно есть угроза" - отметил Корецкий.

Вторым направлением станет определение условий, при которых во время желтого уровня угрозы могут работать государственные учреждения, органы местного самоуправления, бизнес и другие экономические и социальные объекты.

Правительство и местные власти также должны обновить нормативы по расположению укрытий в городах, общинах и объектах инфраструктуры.

Речь идет, в частности, о мобильных укрытиях. Для бизнеса планируется подготовить дополнительные меры поддержки, чтобы ускорить установку модульных укрытий и обустройство помещений в соответствии с новыми требованиями безопасности.

Отдельные изменения будут касаться Киева. Во время желтого уровня будет полностью работать Сырецко-Печерская линия метро. В то же время, город должен увеличить количество наземного общественного транспорта, чтобы компенсировать остановки на Святошинско-Броварской линии метро во время тревог. Наземный транспорт должен дублировать маршрут между станциями "Лесная" и "Днепр".

Кроме того, в Киеве планируют сократить время комендантского часа. Другим городам будет предложено пересмотреть ее границы с учетом безопасности населения и потребностей работы бизнеса.

В то же время, правила работы образовательной сферы, в частности школ и детских садов, менять не планируют.

"Важно, чтобы образовательный процесс был настроен в интересах детей и родителей", – подчеркнул премьер-министр.

Кабинет Министров также должен предусмотреть дополнительную финансовую поддержку медицинских учреждений для обеспечения стабильной работы государственной и коммунальной медицины.

Еще одним решением станет еженедельный аудит алгоритмов реагирования на угрозы. В нем примут участие правительство, местные власти, бизнес, военные и структуры безопасности, государственные компании.

"На всех уровнях в нашем государстве должно происходить своевременное обновление мер по защите жизни в соответствии с конкретными реалиями в городах и общинах и необходимостью гарантировать работу экономики и сохранение социальной активности в наших городах и общинах", - сказал Корецкий.

Напомним, что в результате атаки российских беспилотников на Киев 2 сентября пострадали девять человек.