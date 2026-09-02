Фото: Олег Синегубов/телеграмм

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что зима 2026-2027 годов может быть самой тяжелой, поскольку Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины

Об этом он сообщил во время общения с журналистами, пишет издание Думка, передает RegioNews .

По его словам, к возможным перебоям с тепло- и электроснабжением должна готовиться как область, так и каждая отдельная семья.

Синегубов отметил, что Харьковщина продолжает реализовывать планы устойчивости и усиливать защиту энергетической инфраструктуры, в частности, энергогенерирующих и теплогенерирующих мощностей.

"Это будет самая тяжелая зима, это точно. Мы говорили о зиме 2025-2026 года и о прошлом, и еще о прошлом. Мы понимаем, что враг не стоит на месте. Он будет бить и уже бьет по энергетике. Нужно готовиться всем. Мы готовимся на своем месте, реализуем планы Харькова, в том числе энергогенерирующие наши мощности, теплогенерирующие наши мощности", - сказал Олег Синегубов.

В то же время, глава ОВА призвал жителей области самостоятельно подготовиться к возможным длительным отключениям электроэнергии и тепла. Среди требуемого он назвал батареи, солнечные панели, павербанки и другие источники автономного питания.

"Наряду с этим нужно подготовиться каждому в отдельности. Это и батареи, и солнечные панели, это и элементарные павербанки, и все остальные. Мы готовимся на своем уровне, в том числе на план Б, когда мы рассчитываем, что возможно не будет теплоснабжения или электроснабжения. Собственно говоря, каждый должен подготовиться на своем уровне", - подчеркнул Синегуб.

По его словам, жителям следует учесть опыт минувшей зимы и заранее определить, чего именно им не хватало во время предварительных перебоев с коммунальными услугами.

"Должны делать выводы. Смотрите, я понимаю, что каждый человек в каждой квартире или в частном жилищном фонде понимает, чего ему не хватило прошлой зимой. И должны делать выводы, должны усиливаться каждые на своем уровне. И мы это делаем точно, мы это продолжили делать, еще не завершая прошлый отопительный сезон. усиленном режиме", - сказал начальник Харьковской ОВА.

Также, по словам Синегубова, область усилила возможности подразделений ГСЧС, которые первыми реагируют на последствия российских ударов.

"Мы значительно усилили возможности наших подразделений ГСЧС, как первые, которые реагируют на ликвидацию последствий вражеских ударов. Поэтому, по существу, мы продолжаем и не останавливаемся здесь", — добавил он.

Напомним, что за прошедшие сутки российские войска атаковали 17 населенных пунктов Харьковской области . В результате обстрелов пострадали четыре человека.