Жовтий та червоний рівні тривоги, та нові правила для метро Києва: уряд готує масштабне оновлення заходів безпеки

Фото: Офіс президента

В Україні планують оновити систему оповіщення про повітряні загрози через зміну російської тактики ударів. Зокрема, пропонується запровадити два рівні загрози — жовтий та червоний, а також змінити звукові сигнали сирен

Про це йдеться у повідомленні президента Володимира Зеленського у телерам, передає RegioNews .

"Прем’єр-міністр України Сергій Корецький доповів про підготовку заходів реагування на застосування Росією дронів для виснаження цивільного життя та економічної активності в українських містах", - повідомив Зеленський.

За базовим підходом, жовтий рівень оголошуватимуть у разі нальоту дронів, а червоний — у разі ракетної небезпеки, зокрема загрози балістичних атак, а також масованих атак.

Показники, за якими визначатимуть рівні загрози, Генеральний штаб, Повітряні сили ЗСУ, уряд, Міністерство оборони, МВС та ДСНС мають визначати щотижня.

"Перше: будуть оновлені системи оповіщення про наявну загрозу. Люди мають розуміти абсолютно чітко, на що саме і як саме треба реагувати. Будуть запроваджені два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні. Генеральний штаб і Повітряні Сили ЗСУ разом з урядом, Міністерством оборони, МВС та ДСНС України визначатимуть у щотижневому режимі, які показники загрози підлягатимуть оголошенню як жовтий та червоний рівні тривоги. Базово для жовтого рівня – наліт дронів, для червоного рівня – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масовані атаки",- доповів Сергій Корецький.

Також планують змінити звукові сигнали повітряної тривоги відповідно до рівня загрози. За словами прем’єра, повторний запуск сирени для позначення відбою вже скасували — нині сирена вмикається лише на початку повітряної тривоги.

Окремо уряд доручив опрацювати географічну диференціацію тривог, щоб сигнал про небезпеку та відповідні обмеження стосувалися саме тієї території, де існує реальна загроза.

"Головна мета цих змін – дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку. Доручив також опрацювати більш чітку географічну диференціацію тривог, щоб оголошення тривоги та реагування було саме в тій частині місцевості, де об’єктивно є загроза" — зазначив Корецький.

Другим напрямом стане визначення умов, за яких під час жовтого рівня загрози зможуть працювати державні установи, органи місцевого самоврядування, бізнес та інші економічні й соціальні об’єкти.

Уряд і місцева влада також мають оновити нормативи щодо розташування укриттів у містах, громадах та на об’єктах інфраструктури.

Йдеться, зокрема, про мобільні укриття. Для бізнесу планують підготувати додаткові заходи підтримки, щоб прискорити встановлення модульних укриттів та облаштування приміщень відповідно до нових вимог безпеки.

Окремі зміни стосуватимуться Києва. Під час жовтого рівня повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро. Водночас місто має збільшити кількість наземного громадського транспорту, щоб компенсувати зупинки на Святошинсько-Броварській лінії метро під час тривог. Наземний транспорт також має дублювати маршрут між станціями "Лісова" та "Дніпро".

Крім того, у Києві планують скоротити час комендантської години. Іншим містам запропонують переглянути її межі з урахуванням безпеки населення та потреб роботи бізнесу.

Водночас правила роботи освітньої сфери, зокрема шкіл і дитячих садочків, змінювати не планують.

"Важливо, щоб освітній процес був налаштований в інтересах дітей і батьків", - наголосив прем’єр-міністр.

Кабінет Міністрів також має передбачити додаткову фінансову підтримку медичних закладів, щоб забезпечити стабільну роботу державної та комунальної медицини.

Ще одним рішенням стане щотижневий аудит алгоритмів реагування на загрози. У ньому братимуть участь уряд, місцева влада, бізнес, військові та безпекові структури, державні компанії.

"На всіх рівнях у нашій державі повинно відбуватися вчасне оновлення заходів захисту життя у відповідності з конкретними реаліями в містах і громадах та необхідністю гарантувати роботу економіки й збереження соціальної активності в наших містах і громадах", - сказав Корецький.

Нагадаємо, що унаслідок атаки російських безпілотників на Київ 2 вересня постраждали дев’ятеро людей.