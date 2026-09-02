В Херсонской области разоблачили чиновников на фиктивном трудоустройстве для брони от мобилизации

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В Херсонской области правоохранители разоблачили схему фиктивного трудоустройства военнообязанных для их бронирования и растраты бюджетных средств

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

О подозрении сообщили бывшему начальнику одной из поселковых военных администраций Бериславского района и двум руководителям коммунальных предприятий поселкового совета.

По данным следствия, в период с апреля 2025 года по июнь 2026 года в коммунальные предприятия фиктивно трудоустроили 11 военнообязанных. Часть из них проживала в других регионах Украины, на работе не появлялась и фактически не выполняла никаких должностных обязанностей.

Несмотря на это, на основании оформленных кадровых документов через государственный электронный сервис подавались сведения для бронирования этих людей как работников критически важных предприятий. Таким образом, по данным следствия, создавались искусственные основания для их непризыва на военную службу.

В то же время, фиктивным работникам начисляли и выплачивали заработную плату. По предварительным данным, такими действиями бюджета общины и коммунальных предприятий нанесли более 1 млн грн ущерба.

Подозреваемым инкриминируется растрата бюджетных средств в условиях военного положения и препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований — по ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины.

31 августа суд избрал всем трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Для экспомощника поселковой военной администрации ее определили в размере 499,2 тыс. грн, для руководителей коммунальных предприятий - 266,24 тыс. грн и 166,4 тыс. грн соответственно.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что во Львове судили полицейского. Он потребовал у мужчин деньги, обещая не задерживать военнообязанного и не доставлять его в ТЦК.