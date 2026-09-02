В Черкассах разоблачили салон по предоставлению интимных услуг и сеть сутенерства

Фото: полиция Черкасской области

В Черкассах полицейские разоблачили деятельность массажного салона, где под видом эротического массажа клиентам оказывали услуги сексуального характера

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Во время обыска правоохранители обнаружили скрытые видеокамеры, которыми фиксировали происходящее в помещении.

По данным следствия, группа людей организовала работу салона в одном из помещений вблизи центральной части Черкасс. За деньги 19- и 20-летние девушки оказывали клиентам сексуальные услуги под видом эротического массажа.

К деятельности, по версии стражей порядка, была привлечена также 32-летняя женщина. Она выполняла функции администратора: принимала звонки от клиентов, сообщала им стоимость и условия услуг, производила расчеты и вела учет полученных незаконных доходов.

Во время обыска полицейские обнаружили скрытые видеокамеры, с помощью которых фиксировали происходящее в салоне. Также правоохранители изъяли деньги, полученные от клиентов, мобильные телефоны, планшеты, документацию и другие вещественные доказательства.

Уголовное производство расследуют по части 2 статьи 303 Уголовного кодекса Украины - сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией.

Правоохранители установили фигурантов и сейчас под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры решают вопрос по поводу сообщения им о подозрении. В то же время, следователи устанавливают организатора и других возможных участников противоправной деятельности.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что во Львове будут судить двух сестер из Житомирской области 31 и 34 года. Их обвиняют в организации салона эротического массажа, где в частности оказывали сексуальные услуги несовершеннолетняя девушка.