Федоров заявил о создании собственной defense-tech компании

Фото: скриншот с видео

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о работе над созданием собственной defense-tech компании. Первым ключевым инвестором проекта, по его словам, станет генеральный директор американской технологической компании Palantir Алекс Карп

Об этом Федоров сообщил в Telegram и опубликовал совместное видео с Карпом, передает RegioNews .

"Работаем над созданием собственной defense tech-компании. Первым ключевым инвестором станет Алекс Карп, CEO Palantir", - отметил Михаил Федоров.

По словам Федорова, новый общий проект должен быть амбициозным и направлен на усиление Украины и создание более безопасного будущего.

"Общий новый амбициозный проект усилит Украину и поможет построить более безопасное будущее для всего мира", — заявил Федоров.

Бывший министр обороны пообещал со временем рассказать детали проекта.

Напомним, что бывший министр обороны Михаил Фёдоров получил бронирование от мобилизации через международную благотворительную организацию "Фонд Восточная Европа".