Федоров заявив про створення власної defense-tech компанії
Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив про роботу над створенням власної defense-tech компанії. Першим ключовим інвестором проєкту, за його словами, стане генеральний директор американської технологічної компанії Palantir Алекс Карп
Про це Федоров повідомив у Telegram та опублікував спільне відео з Карпом, передає RegioNews.
"Працюємо над створенням власної defense tech-компанії. Першим ключовим інвестором стане Алекс Карп, CEO Palantir", — зазначив Михайло Федоров.
За словами Федорова, новий спільний проєкт має бути амбітним і спрямований на посилення України та створення безпечнішого майбутнього.
"Спільний новий амбітний проєкт посилить Україну та допоможе побудувати безпечніше майбутнє для всього світу", — заявив Федоров.
Колишній міністр оборони пообіцяв згодом розповісти деталі проєкту.
Нагадаємо, що колишній міністр оборони Михайло Федоров отримав бронювання від мобілізації через міжнародну благодійну організацію "Фонд Східна Європа".