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01 вересня 2026, 22:39

Федоров заявив про створення власної defense-tech компанії

01 вересня 2026, 22:39
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Фото: скриншот із відео
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Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив про роботу над створенням власної defense-tech компанії. Першим ключовим інвестором проєкту, за його словами, стане генеральний директор американської технологічної компанії Palantir Алекс Карп

Про це Федоров повідомив у Telegram та опублікував спільне відео з Карпом, передає RegioNews.

"Працюємо над створенням власної defense tech-компанії. Першим ключовим інвестором стане Алекс Карп, CEO Palantir", — зазначив Михайло Федоров.

За словами Федорова, новий спільний проєкт має бути амбітним і спрямований на посилення України та створення безпечнішого майбутнього.

"Спільний новий амбітний проєкт посилить Україну та допоможе побудувати безпечніше майбутнє для всього світу", — заявив Федоров.

Колишній міністр оборони пообіцяв згодом розповісти деталі проєкту.

Нагадаємо, що колишній міністр оборони Михайло Федоров отримав бронювання від мобілізації через міжнародну благодійну організацію "Фонд Східна Європа".

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