Во Львове из квартиры изъяли 34 кота и черепаху из-за угрозы забрать ребенка

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Во Львове из квартиры местной жительницы волонтеры "Дома спасенных животных" вместе с представителями исполнительной службы забрали 34 кота и черепаху. Еще двух кошек должны забрать из помещения со временем

Об этом сообщил руководитель "Дома спасенных животных" Орест Залипский сообщил, передает RegioNews .

По его словам, ранее волонтеры уже помогали женщине, в частности, стерилизовали ее кошек и привозили корм. На этот раз она обратилась к ним с просьбой забрать "чуть-чуть кошек", однако во время приезда выяснилось, что в квартире находится почти 40 животных.

Женщина согласилась отдать животных, поскольку, по ее словам, из-за их большого количества органы исполнительной службы могли забрать ребенка. В квартире разрешили оставить только одного кота. По словам Залипского, ребенку еще нет года.

"Сегодня мы уже вместе с сотрудницей исполнительной службы поехали на место, забирали этих кошек. Сначала нам сказали, что их двадцать, на самом деле их тридцать четыре, мы забрали, и ещё двух нужно забрать оттуда, потому что разрешили оставить только одну кошку. Также среди этих кошек мы нашли черепаху, которая просто прилипла к полу в углу, потому что она вся была в кошачьих экскрементах", — рассказал Орест Залипский.

Волонтеры также обнаружили на кухне под стулом черепаху. Животное было загрязнено кошачьими отходами.

Все изъятые животные обследуются. Их ждут обработка от паразитов, вакцинация и, при необходимости, лечение.

В "Доме спасенных животных" отметили, что раньше помогали женщине кормом при условии, что она не будет брать новых животных.

Напомним, что в Черкасской области мужчину судили за жестокую расправу над животными. Он убил собак и выбросил их на территории кладбища.