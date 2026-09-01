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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
01 сентября 2026, 21:30

Хотят, не хотят ли это видеть наши соседи, – они уже в войне

01 сентября 2026, 21:30
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Сегодня утром в Германии неизвестные обстреляли самодельными ракетами четвертую по размеру ТЭС страны, сообщает Deutsche Welle. И это точно не какая-нибудь случайная диверсия
Сегодня утром в Германии неизвестные обстреляли самодельными ракетами четвертую по размеру ТЭС страны, сообщает Deutsche Welle. И это точно не какая-нибудь случайная диверсия
Фото из открытых источников
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И это точно не какая-нибудь случайная диверсия. Если проанализировать последний месяц, это уже сетевая целенаправленная атака на Европу, чтобы:

а) послать политические сигналы;

б) посеять панику;

в) подыграть ультрарадикалам;

г) подтолкнуть Европу к дискуссии, не слишком ли дорога для нее украинская поддержка.

Напомню, что это уже не первый случай, когда страны ЕС сталкиваются с не просто информационными вбросами, а спланированными диверсиями, корни которых имеют однозначное российское происхождение.

В начале августа в немецком аэропорту Лейпциг/Галле находят беспилотник с профессионально установленной взрывчаткой и детонатором. Причем, недалеко от украинского транспортного самолета Антонов. Затем находят еще один дрон. Дело берет на себя федеральная прокуратура Германии.

Лейпциг-Галле – один из крупнейших грузовых авиаузлов Европы, через который проходит логистика, связанная, в частности, с Украиной. Официально Россию Берлин пока не винит, но американские разведчики, по сообщениям западных медиа, российский следует рассматривать.

Далее – Болгария. 10 августа – пожар и серия взрывов происходят на предприятии компании EMCO, производящей боеприпасы. Сам по себе пожар на таком предприятии еще ничего не доказывает, но владелец EMCO Эмилиан Гебрев в 2015 году пережил отравление. Болгарская прокуратура впоследствии предъявила обвинение трем российским гражданам, которых расследователи связали с подразделением 29 155 российского ГРУ. Именно это подразделение связывалось и со взрывами на складах боеприпасов в чешских Врбетице.

20 августа – Румыния. У стратегического газового проекта Neptun Deep уничтожают морской беспилотник со взрывчаткой. Это один из ключевых газовых проектов Румынии, который имеет значение не только для самой страны, но и для энергетики всего региона.

И наконец – Польша и страны Балтии. Литва публично сообщила о разведданных, согласно которым Россия может рассматривать операцию под чужим флагом с использованием захваченных украинских беспилотников.

Хотят, не хотят ли это видеть наши соседи, они уже в войне. Только пока им трудно это постичь.

Плохая новость для них – российская армия тоже научилась воевать за эти годы. Получила опыт. И уже не эта ржавая жестянка, как в 2022-м. Поэтому сейчас риски в 10 раз выше, чем были раньше. И потому уже не вопрос, будет ли Москва проверять НАТО "на слабо", вопрос, как именно она будет это делать…

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война Европа РФ
 
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