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01 сентября 2026, 22:04

Оккупанты более 50 раз за день нанесли удары по Днепропетровской области: пять раненых и разрушения

01 сентября 2026, 22:04
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Фото: Днепропетровская ОВА
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Российские войска 1 сентября более 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. В результате обстрелов пострадали пять человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

В Днепре повреждены предприятие, школьный стадион и частные дома. Ранения получили две женщины. В Днепровском районе в результате атаки возник пожар.

В Никопольщине под ударами были Никополь, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская общины. Повреждены инфраструктура, супермаркеты, многоквартирные и частные дома.

Там пострадали три человека. 80-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, 70-летняя женщина — в состоянии средней тяжести. 48-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

В Криворожском районе российские военные атаковали Зеленодольскую общину. Повреждены частные дома, автомобиль и инфраструктура.

На Синельниковщине враг нанес удары по Васильковской и Покровской общинам. Повреждения получили спортивная школа, частные дома, административные здания и автомобили.

В Павлоградском районе из-за российских атак возникли пожары.

Напомним, что в результате очередной российской атаки на столицу получил повреждения и разрушения 16-этажный дом в Подольском районе.

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