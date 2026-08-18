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18 серпня 2026, 15:25

Кадрові зміни в парламенті: до фракції "Слуга народу" долучилися два нові нардепи

18 серпня 2026, 15:25
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Фото: ВРУ
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У Верховній Раді 18 серпня склали присягу двоє нових народних депутатів — Богдан Моркляник і Вікторія Рєзнікова. Обоє увійшли до парламентської фракції "Слуга народу"

Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради, передає RegioNews.

Моркляник і Рєзнікова стали народними депутатами замість Дениса Маслова та Віталія Безгіна.

Богдан Моркляник родом із селища Міжгір’я на Закарпатті. Він закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю "промислове та цивільне будівництво", має науковий ступінь доктора технічних наук.

У різні роки Моркляник викладав у "Львівській політехніці", а також був заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. У березні 2022 року він мобілізувався до Збройних сил України.

Вікторія Рєзнікова народилася у Хмельницькому. Вона закінчила Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова за спеціальністю "правознавство" та має науковий ступінь докторки юридичних наук.

Рєзнікова працювала бухгалтеркою, а згодом — юристкою. Із 2018 року вона є членкинею Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

У 2019–2024 роках Рєзнікова очолювала кафедру господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2024 році стала завідувачкою кафедри економічного права та економічного судочинства.

У 2025 році Вікторія Рєзнікова стала членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський призначив полковника поліції Сергія Науменка першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка.

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