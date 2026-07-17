Турция предложила Украине и РФ ограничить удары: детали новой инициативы

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Турция выступила с новой инициативой по войне России против Украины, предложив ввести частичный мораторий на боевые действия в двух важных областях

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве, передает RegioNews.

По словам Фидана, главной целью Анкары остается полное прекращение войны. В то же время, если достижение всеохватывающего перемирия невозможно, следует рассмотреть промежуточные шаги для снижения уровня эскалации.

"Наша главная цель – полное прекращение войны. Если это невозможно, можно объявить мораторий на боевые действия в нескольких критически важных сферах, которые имеют значение как для Украины и России, так и для всех других стран", – заявил турецкий министр.

Турция предлагает сторонам воздержаться от ударов по:

объектах энергетической инфраструктуры;

акватории Черного моря.

В МИД Турции считают, что подобный шаг может способствовать снижению напряженности и усилению безопасности в регионе.

В ходе переговоров в Киеве стороны также обсудили двустороннее сотрудничество, международную повестку дня, мирные инициативы и роль США и европейских партнеров в достижении справедливого мира.

Напомним, ранее эксперт по России и историк Маттиас Уль в комментарии изданию Bild заявил, что скорого завершения войны в Украине ожидать не стоит. По его мнению, конфликт может затянуться на годы и даже перейти в формат "бесконечной войны дронов".

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