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851 удар за сутки: россияне убили человека и ранили ребенка на Запорожье
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18 июля 2026, 09:24

851 удар за сутки: россияне убили человека и ранили ребенка на Запорожье

18 июля 2026, 09:24
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 851 удар по 51 населенному пункту Запорожской области. В результате атак один человек погиб, еще двое, среди которых ребенок, получили ранения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, оккупанты нанесли 16 авиационных ударов по Запорожье и еще 15 населенным пунктам области. Кроме того, российские войска атаковали регион 592 беспилотниками разных модификаций, преимущественно FPV-дронами.

Также зафиксирован один обстрел из реактивной системы залпового огня по Волшебному и 242 артиллерийских удара по населенным пунктам Запорожской области.

В результате вражеских атак поступило 60 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов, автомобилей и хозяйственных сооружений.

Напомним, 17 июля россияне ударили КАБом по Харьковщине . В результате удара 8-летний мальчик получил взрывные ранения. Ранения обломками стекла получили 16-летняя девушка и 40-летний мужчина. Еще одна потерпевшая – 13-летняя девочка, у которой медики диагностировали острую реакцию на стресс.

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