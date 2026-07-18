Дроны РФ атаковали Черниговщину: вспыхнули пожары в поле, авто и домах

Фото: ГСЧС Черниговщины

За прошедшие сутки Черниговская область подверглась атакам вражеских беспилотников. Спасатели ликвидировали последствия ударов в нескольких районах области

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Черниговском районе в результате попадания БПЛА загорелось пшеничное поле площадью 2 гектара. Пожарные оперативно обуздали пожар и не допустили распространение огня.

Также из-за атак возникли возгорания грузового автомобиля и хозяйственного здания на территории частного домовладения.

В Новгород-Северском районе в результате ударов беспилотников произошли пожары в жилом секторе двух населенных пунктов. Спасатели ликвидировали возгорание и предотвратили дальнейшее распространение огня.

По предварительной информации, в результате атак погибших и травмированных нет.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 851 удар по 51 населенному пункту Запорожской области. В результате атак один человек погиб, еще двое, среди которых ребенок, получили ранения.