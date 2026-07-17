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17 липня 2026, 10:10

Туреччина запропонувала Україні та РФ обмежити удари: деталі нової ініціативи

17 липня 2026, 10:10
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Ілюстративне фото: Офіс Президента
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Туреччина виступила з новою ініціативою щодо війни Росії проти України, запропонувавши запровадити частковий мораторій на бойові дії у двох важливих сферах

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час спільної пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою у Києві, передає RegioNews.

За словами Фідана, головною метою Анкари залишається повне припинення війни. Водночас, якщо досягнення всеохопного перемир'я наразі неможливе, варто розглянути проміжні кроки для зниження рівня ескалації.

"Нашою головною метою є повне припинення війни. Якщо це неможливо, можна оголосити мораторій на бойові дії в кількох критично важливих сферах, які мають значення як для України та Росії, так і для всіх інших країн", – заявив турецький міністр.

Туреччина пропонує сторонам утриматися від ударів по:

  • об’єктах енергетичної інфраструктури;
  • акваторії Чорного моря.

У МЗС Туреччини вважають, що такий крок може сприяти зниженню напруженості та посиленню безпеки в регіоні.

Під час переговорів у Києві сторони також обговорили двосторонню співпрацю, міжнародний порядок денний, мирні ініціативи та роль США й європейських партнерів у досягненні справедливого миру.

Нагадаємо, раніше експерт із питань Росії та історик Маттіас Уль у коментарі виданню Bild заявив, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто. На його думку, конфлікт може затягнутися на роки та навіть перейти у формат "нескінченної війни дронів".

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