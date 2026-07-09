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09 июля 2026, 16:40

Тищенко внес залог в 10 миллионов гривен и вышел из СИЗО

09 июля 2026, 16:40
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Фото: РБК-Украина
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Народный депутат Николай Тищенко, подозреваемый в требовании миллиона долларов за "решение вопроса" с колцентрами, внес 10 миллионов гривен залога

Об этом "Общественному" сообщил его адвокат, передает RegioNews .

"По имеющейся у меня информации, залог внесен. Насколько мне известно, это деньги непосредственно господина Николая, а также третьего лица. У меня нет информации, что это за человек", - сказал адвокат.

По его словам, полный текст решения о мере пресечения сторона защиты получили 8 июля.

"У нас есть срок на подачу апелляции. Еще не было принято решение о подаче или неподаче", - отметил адвокат.

Напомним, 3 июля ВАКС избрал меру пресечения Тищенко в виде содержания под стражей с залогом в размере 10 миллионов гривен.

Прокуроры САП просили Высший антикоррупционный суд взять под стражу народного депутата Николая Тищенко с альтернативой залогу более чем в 19 млн грн.

На этой неделе правоохранители сообщили о еще одном подозрении народному депутату Николаю Тищенко. Речь идет о взятках, а также легализации средств и недостоверных данных в декларации.

По данным правоохранителей, народный депутат прикрывался борьбой с деятельностью "колл-центров". Он попросил у лица, считавшего причастным к их деятельности, более миллиона долларов США. За эти деньги обещал сделать так, чтобы были вмешательства в деятельность одних колл-центров в интересах этого лица и не было проблем для других.

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